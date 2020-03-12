Россия устойчива к более низким ценам на нефть, чем $35 за баррель, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков после совещания в Минэнерго РФ.

По его словам, цена в $35/баррель - это стрессовый сценарий компании. "Думаю, сумеем выполнить инвестпрограмму, которую запланировали", - отметил он.