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ТЭК 12.03.2020 20:20

Россия устойчива к более низким ценам на нефть, чем $35 за баррель - глава "Газпром нефти"

Россия устойчива к более низким ценам на нефть, чем $35 за баррель, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков после совещания в Минэнерго РФ.

По его словам, цена в $35/баррель - это стрессовый сценарий компании. "Думаю, сумеем выполнить инвестпрограмму, которую запланировали", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]