Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9201 RUR   0.0231 GBR   2.1787 TRY   0.2735

Цена на нефть

    $/bbl WTI 32.98 -1.38 Brent 35.79 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.03.2020 20:55

Лагард требует "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о необходимости "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус, предупредив, что его распространение уже стало "сильным шоком" для перспектив роста мировой экономики.

"Мы призываем правительства и все другие политические институты предпринять своевременные и целенаправленные действия, - сказала Лагард в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания ЕЦБ. - Требуются масштабные и скоординированные меры бюджетной политики, чтобы поддержать компании и работников, оказавшихся под угрозой".

ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%, говорится в заявлении банка.

При этом Центробанк временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года, а также запустит дополнительные программы долгосрочных операций рефинансирования (LTRO).

"Мы приняли решение о всеобъемлющем пакете мер в области денежно-кредитной политики, - заявила Лагард. - Наряду со значительными монетарными стимулами, которые уже существуют, эти меры поддержат ликвидность и условия финансирования для домохозяйств, предприятий и банков и позволит сохранить беспрепятственное кредитование реальной экономики".

Председатель ЕЦБ отметила существенное ухудшение прогноза экономики еврозоны и "повышение рыночной волатильности" из-за коронавируса, но сообщила, что темпы роста восстановятся в среднесрочной перспективе.

Центробанк понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год до 0,8% с ожидавшихся ранее 1,1%. Прогноз экономического роста на 2020 год ухудшен до 1,3% с 1,4%, на 2022 год - подтвержден на уровне 1,4%.

Прогнозы инфляции на 2020, 2021 и 2022 гг. оставлены на уровне 1,1%, 1,4% и 1,6% соответственно. Но Лагард предупредила о замедлении инфляции в ближайшие месяцы.

Она сообщила, что ЕЦБ готов скорректировать все инструменты в случае необходимости. По словам Лагард, самым эффективным инструментом является программа выкупа активов, и Центробанк будет использовать все ее возможности. Дополнительные средства будут направлены преимущественно на выкуп бумаг частных компаний.

Пересмотр стратегии ЕЦБ на данный момент откладывается, заявила Лагард. Банк сообщил о решении начать пересмотр своей стратегии по итогам заседания в январе. Тогда же он объявил, что рассчитывает завершить пересмотр к концу 2020 года.

Следующее заседание Совета управляющих ЕЦБ состоится 30 апреля. По словам Лагард, оно пройдет онлайн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, ЛАГАРД


Похожие новости


ЦБ мира имеют меньше возможностей действовать в нынешних условиях - Лагард Трамп подрывает стабильность мировой экономики - Лагард Риски в еврозоне остаются сбалансированными, но меры стимулирования по-прежнему необходимы - Драги ЕЦБ прогнозируемо сохранил ставки и параметры программы QE ЕЦБ усилит давление на банки Греции - СМИ ЕЦБ готов к дальнейшим шагам по смягчению политики при увеличении рисков дефляции - Драги

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]