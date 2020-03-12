Президент Турции откладывает официальные зарубежные визиты из-за коронавируса

В Турции решили досрочно отправить на каникулы учеников школ, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает в четверг газета Daily Sabah со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

Школы закроются на одну неделю, начиная с 16 марта, отмечает агентство "Анадолу".

Также с 16 марта прекратят работу университеты, они будут закрыты три недели.

Спортивные мероприятия в Турции будут проходить без зрителей до конца апреля.

Официальные визиты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за рубеж откладываются до дальнейших распоряжений, отметил Калын.

В Турции в настоящее время зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. Пациент, по словам Калына, находится в стабильном состоянии.