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Дальнее зарубежье 12.03.2020 22:00

Президент Турции откладывает официальные зарубежные визиты из-за коронавируса

В Турции решили досрочно отправить на каникулы учеников школ, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает в четверг газета Daily Sabah со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

Школы закроются на одну неделю, начиная с 16 марта, отмечает агентство "Анадолу".

Также с 16 марта прекратят работу университеты, они будут закрыты три недели.

Спортивные мероприятия в Турции будут проходить без зрителей до конца апреля.

Официальные визиты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за рубеж откладываются до дальнейших распоряжений, отметил Калын.

В Турции в настоящее время зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. Пациент, по словам Калына, находится в стабильном состоянии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]