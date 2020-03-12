МОК все еще надеется провести Олимпиаду в Токио

В Международном олимпийском комитете выразили уверенность в том, что меры, принимаемые в мире для борьбы с распространением коронавируса, позволят провести летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.
"Мир сталкивается с проблемами, которые также влияют на спорт. За 19 недель до церемонии открытия Олимпийских игр в Токио-2020 многие меры, принимаемые сейчас властями стран всего мира, вселяют в нас уверенность и сохраняют полную приверженность проведению Олимпийских игр", - говорится в заявлении пресс-службы МОК, распространенном в четверг.
"МОК гордится солидарностью и гибкостью, проявленной спортсменами, международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами, которые решают проблемы с системой квалификации в ряде видов спорта. МОК тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами и демонстрирует гибкость, необходимую для адаптации систем квалификации. Мы также работаем со всеми заинтересованными сторонами (включая правообладателей и спонсоров) с целью решения текущей ситуации", - заявила пресс-служба.
"Мы поддерживаем тесные контакты со Всемирной организацией здравоохранения, принимающим городом Токио, правительством Японии и оргкомитетом Токио-2020 через нашу совместную рабочую группу, которая была создана в середине февраля. МОК будет и впредь следовать советам ВОЗ как ведущего учреждения Организации Объединенных Наций по этой теме", - говорится в сообщении.
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