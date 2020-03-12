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Спорт 12.03.2020 22:30

МОК все еще надеется провести Олимпиаду в Токио

В Международном олимпийском комитете выразили уверенность в том, что меры, принимаемые в мире для борьбы с распространением коронавируса, позволят провести летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.

"Мир сталкивается с проблемами, которые также влияют на спорт. За 19 недель до церемонии открытия Олимпийских игр в Токио-2020 многие меры, принимаемые сейчас властями стран всего мира, вселяют в нас уверенность и сохраняют полную приверженность проведению Олимпийских игр", - говорится в заявлении пресс-службы МОК, распространенном в четверг.

"МОК гордится солидарностью и гибкостью, проявленной спортсменами, международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами, которые решают проблемы с системой квалификации в ряде видов спорта. МОК тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами и демонстрирует гибкость, необходимую для адаптации систем квалификации. Мы также работаем со всеми заинтересованными сторонами (включая правообладателей и спонсоров) с целью решения текущей ситуации", - заявила пресс-служба.

"Мы поддерживаем тесные контакты со Всемирной организацией здравоохранения, принимающим городом Токио, правительством Японии и оргкомитетом Токио-2020 через нашу совместную рабочую группу, которая была создана в середине февраля. МОК будет и впредь следовать советам ВОЗ как ведущего учреждения Организации Объединенных Наций по этой теме", - говорится в сообщении.

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Тэги: МОК, ОЛИМПИАДА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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