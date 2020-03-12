Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о переносе ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с участием "Реала" (Испания) и "Ювентуса" (Италия) из-за объявленного карантина в командах, говорится в твиттере организации.

Ответный матч "Реала" должен был пройти 17 марта в Англии против "Манчестер Сити". В первой игре английский клуб в гостях обыграл "Реал" со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что у игрока баскетбольной команды "Реала" был выявлен положительный результат на коронавирус. Баскетболисты и футболисты "Реала", которые тренируются на одной базе, помещены в карантин. Кроме этого, закрыта на карантин вся инфраструктура "Реала" и обслуживающий персонал.

Ответный матч "Ювентуса" против французского "Лиона" должен был пройти 17 марта в Турине. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Лиона".

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у защитника туринского "Ювентуса" Даниэля Ругани, в связи с чем в команде объявлен карантин.

Новые даты матчей пока не определены.