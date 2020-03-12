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Спорт 12.03.2020 21:05

УЕФА перенес матчи "Реала" и "Ювентуса" в Лиге чемпионов на неопределенный срок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о переносе ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с участием "Реала" (Испания) и "Ювентуса" (Италия) из-за объявленного карантина в командах, говорится в твиттере организации.

Ответный матч "Реала" должен был пройти 17 марта в Англии против "Манчестер Сити". В первой игре английский клуб в гостях обыграл "Реал" со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что у игрока баскетбольной команды "Реала" был выявлен положительный результат на коронавирус. Баскетболисты и футболисты "Реала", которые тренируются на одной базе, помещены в карантин. Кроме этого, закрыта на карантин вся инфраструктура "Реала" и обслуживающий персонал.

Ответный матч "Ювентуса" против французского "Лиона" должен был пройти 17 марта в Турине. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Лиона".

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у защитника туринского "Ювентуса" Даниэля Ругани, в связи с чем в команде объявлен карантин.

Новые даты матчей пока не определены.

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Тэги: ЕВРОПА, КОРОНАВИРУС, ФУТБОЛ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]