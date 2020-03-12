Столицу Филиппин закрывают на карантин из-за коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о скором введении карантина в столице страны Маниле в связи с распространением нового типа коронавируса, передает в четверг газета The Philippine Star.
По его словам, ограничения вводятся на все наземные, морские и воздушные пассажирские перевозки в Манилу и из нее с 15 марта по 14 апреля.
Местным жителям запретят в течение этого времени покидать территорию города. Разрешать въезд в страну будут только филиппинцам, лицам, имеющим временный вид на жительство, и иностранцам с дипломатическими паспортами.
Министр внутренних дел Филиппин Эдуардо Аньо в свою очередь отметил, что те люди, которые не живут в Маниле, но работают там, по-прежнему смогут въезжать и выезжать из столицы при предъявлении рабочего удостоверения.
Президент Филиппин Дутерте также сообщил, что все образовательные учреждения в стране будут закрыты до 12 апреля. Кроме того, вводится запрет на массовые мероприятия.
Решение было принято после того, как стало известно, в частности, о некоторых случаях заболевания членов правительства коронавирусом. Дутерте также проверяют на предмет заражения, однако пока данных о результатах анализа нет.
На настоящий момент на Филиппинах зарегистрировано 52 случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Два человека скончались.
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