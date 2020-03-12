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Регион 12.03.2020 21:25

Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд

Индонезия под давлением американской администрации решила отказаться от закупки у России 11 истребителей Су-35 стоимостью примерно $1,1 млрд, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на осведомленный анонимный источник.

"Администрация Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки по покупке истребителей российского производства и китайских кораблей", - пишет агентство, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Bloomberg отмечает, что решение отказаться от обеих сделок власти Индонезии приняли после того, как американские официальные лица дали им понять, что могут ввести санкции за сделки с Россией. Кроме того, по данным собеседника агентства, в администрации президента Индонезии Джоко Видодо опасаются карательных мер со стороны США из-за покупки военной техники у КНР.

По данным источника агентства, в ходе нескольких встреч с американскими официальными лицами Индонезия задавала вопрос, почему ей рекомендовали не покупать истребители у России. "Американцы сказали, что такова их политика", - цитирует агентство источник.

Вместо этого США предложили Индонезии рассмотреть покупку истребителей F-16, однако Индонезия заявила, что в большей степени заинтересована в переговорах о покупке более современных F-35.

"Не секрет, что США, не скрывая этого, оказывают давление на страны, которые планируют купить российское вооружение. Их цель ясна - добиться, чтобы эти страны отказались от покупки оружия у России и согласились купить его у США. Конечно, речь идет о недобросовестной конкуренции, которая нарушает принципы транспарентного и законного бизнеса", - приводит Bloomberg слова посла РФ в Индонезии Людмилы Воробьевой.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале 2018 года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

В декабре прошлого года директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов заявлял "Интерфаксу", что Россия может приступить к реализации контракта на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 в 2020 году.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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