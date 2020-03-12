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Здравоохранение 12.03.2020 21:45

В Италии от коронавируса умерли уже более 1 тыс. человек

Число людей, скончавшихся в результате коронавируса в Италии, за сутки возросло на 189 и составило 1016 человек, сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

В общей сложности вирус выявлен уже у более чем 15 тыс. человек. Из них в настоящее время болеют 12,84 тыс., это на 2,25 тыс. больше, чем днем ранее. Выздоровели 1 258 человек, за последние сутки поправились 213 из них.

Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране принимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия.

Накануне в стране объявили о закрытии с четверга всех магазинов, кроме продовольственных и аптек.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]