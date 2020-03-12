В Италии от коронавируса умерли уже более 1 тыс. человек

Число людей, скончавшихся в результате коронавируса в Италии, за сутки возросло на 189 и составило 1016 человек, сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
В общей сложности вирус выявлен уже у более чем 15 тыс. человек. Из них в настоящее время болеют 12,84 тыс., это на 2,25 тыс. больше, чем днем ранее. Выздоровели 1 258 человек, за последние сутки поправились 213 из них.
Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране принимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия.
Накануне в стране объявили о закрытии с четверга всех магазинов, кроме продовольственных и аптек.
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