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ТЭК 13.03.2020 00:07

В Азербайджане подешевел импортный бензин

В Азербайджане с 00:00 13 марта снижены цены на автомобильный бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98.

Цены на эти виды бензина определяются со стороны оптового поставщика бензина.

Согласно информации азербайджанских СМИ, 1 литр бензина Premium Euro-95 теперь стоит 1,2 манат (в настоящее время 1,5 манат), Super Euro-98 – 1,4 манат (в настоящее время 1,6 манат). Таким образом, бензин марки Premium Euro-95 подешевел на 20%, Super Euro-98 – на 12,5%.

Бензины этих марок в Азербайджане не производятся. Они импортируются в Азербайджан.

Удешевление бензина связано со снижением цен на нефть на мировых рынках.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2019 году импортировал 53 тыс. 796,52 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 (спад на 6,8% по сравнению с 2018 годом) на сумму $40 млн 660,42 тыс. (спад на 7,7%).

Кроме того, в 2019 году в Азербайджан было импортировано автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 1 тыс. 860,8 тонн (рост на 68,5%) на сумму $1 млн 645,47 тыс. (53,8%).

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.

Цена на бензин AI- 92 регулируются государством.

По данным статистики, общий объем потребления бензина (AI- 92, Premium Euro-95 и Super Euro-98) в Азербайджане в 2019 году составило 1 млн 360 тыс. тонн ( рост на 4,9%)

Н.Аббасова, А.Азизов

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Тэги: БЕНЗИН, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]