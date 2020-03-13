В Азербайджане подешевел импортный бензин

В Азербайджане с 00:00 13 марта снижены цены на автомобильный бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98.
Цены на эти виды бензина определяются со стороны оптового поставщика бензина.
Согласно информации азербайджанских СМИ, 1 литр бензина Premium Euro-95 теперь стоит 1,2 манат (в настоящее время 1,5 манат), Super Euro-98 – 1,4 манат (в настоящее время 1,6 манат). Таким образом, бензин марки Premium Euro-95 подешевел на 20%, Super Euro-98 – на 12,5%.
Бензины этих марок в Азербайджане не производятся. Они импортируются в Азербайджан.
Удешевление бензина связано со снижением цен на нефть на мировых рынках.
Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2019 году импортировал 53 тыс. 796,52 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 (спад на 6,8% по сравнению с 2018 годом) на сумму $40 млн 660,42 тыс. (спад на 7,7%).
Кроме того, в 2019 году в Азербайджан было импортировано автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 1 тыс. 860,8 тонн (рост на 68,5%) на сумму $1 млн 645,47 тыс. (53,8%).
Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.
Цена на бензин AI- 92 регулируются государством.
По данным статистики, общий объем потребления бензина (AI- 92, Premium Euro-95 и Super Euro-98) в Азербайджане в 2019 году составило 1 млн 360 тыс. тонн ( рост на 4,9%)
Н.Аббасова, А.Азизов
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