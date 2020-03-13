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СНГ 13.03.2020 10:45

В Киргизии отменены все заграничные командировки чиновников из-за угрозы коронавируса

Правительство Киргизии отменило все заграничные командировки чиновников из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

"Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дал поручение отменить все заграничные командировки сотрудников аппарата правительства Киргизии, министерств и ведомств в страны, где есть риск заражения коронавирусной инфекцией. Поездки за рубеж должны осуществляться только по важным для государства мероприятиям и только в страны с положительной эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Абылгазиева, в связи с ограничениями, введенными в целях недопущения распространения коронавируса, отечественная экономика несет потери.

"Здоровье населения для нас важнее. Мы принимаем необходимые меры по недопущению проникновения и распространения на территории Киргизии коронавирусной инфекции", - сказал премьер на совещании о работе по минимизации негативных последствий распространения коронавируса в мире.

"Китай является одним из основных наших торговых партнеров. Его доля в общем товарообороте составляет 26,4%. За 2019 год его доля в общем объеме импорта составила 35,4%. В основном, это сырьевая база для производства. Сейчас запасы сырья есть, но неизвестно, как скоро и каким путем могут возобновиться поставки. Здесь появляется возможность не просто выявить наши минусы, но и попытаться наладить свое производство", - добавил Абылгазиев.

Ранее правительство Киргизии ввело временное ограничение на проведение массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса. 2 февраля власти Киргизии из-за вспышки коронавируса в КНР приняли решение временно закрыть границу и приостановить воздушное сообщение с Китаем.

С 1 марта введен временный запрет на пересечение государственной границы по идентификационной карте, а также временные ограничения на въезд в Киргизию граждан Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии. Приостановлено оформление приглашений в Киргизию для граждан этих государств. Киргизские граждане, приезжающие из указанных стран, помещаются на 14-дневный карантин.

С 14 марта вводится запрет на въезд иностранцев из Франции, Германии и Испании.

МИД Киргизии призвало граждан страны воздержаться от поездок в КНР, Японию, Южную Корею, Италию и Иран.

По данным Минздрава Киргизии, пока на территории республики подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЧИНОВНИКИ, КОМАНДИРОВКИ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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