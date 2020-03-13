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Дальнее зарубежье 13.03.2020 11:01

В Израиле закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о закрытии школ и университетов в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета The Times of Israel.

Нетаньяху подчеркнул, что детские сады и школы-пансионы пока продолжают работу, решение по ним будет принято позднее.

"Мы сейчас в центре таких мировых событий, похожих на которые не было за всю историю существования этого государства", - заявил Нетаньяху.

По данным некоторых СМИ, школы прекратят работу до конца Песаха, то есть до середины апреля.

Нетаньяху в четверг предупредил, что количество смертей от коронавируса "может достичь высоких значений". В настоящее время в Израиле зарегистрировано 109 случаев коронавируса, умерших нет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]