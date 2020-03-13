В Израиле закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о закрытии школ и университетов в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета The Times of Israel.
Нетаньяху подчеркнул, что детские сады и школы-пансионы пока продолжают работу, решение по ним будет принято позднее.
"Мы сейчас в центре таких мировых событий, похожих на которые не было за всю историю существования этого государства", - заявил Нетаньяху.
По данным некоторых СМИ, школы прекратят работу до конца Песаха, то есть до середины апреля.
Нетаньяху в четверг предупредил, что количество смертей от коронавируса "может достичь высоких значений". В настоящее время в Израиле зарегистрировано 109 случаев коронавируса, умерших нет.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване - Минобороны
Граница Азербайджана с Ираном из-за коронавируса будет закрыта еще две недели
Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции одного из предприятий Белоруссии
ФСРВП направит свыше 6,4 млн манатов на строительство инфраструктурных объектов для семей вынужденных переселенцев в Абшеронском районе
Диснейленды в Париже и США будут закрыты из-за коронавируса
ФСРВП направит свыше 723 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в поселке Ходжасан для 810 семей вынужденных переселенцев
Сезон в «Формула-1» может стартовать с Гран-при Азербайджана в июне
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог