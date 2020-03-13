Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9074 RUR   0.0229 GBR   2.1345 TRY   0.2696

Цена на нефть

12.03   $/bbl WTI 31.50 -1.48 Brent 33.22 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.03.2020 11:16

ЕС осудил нападение на военную базу международной коалиции в Ираке

Европейский союз осудил нападение на военную базу международной коалиции в Ираке, в результате которого погибли военнослужащие США и Великобритании, и призвал иракское правительство привлечь виновных к ответственности.

"Европейский союз осуждает нападение на военную базу Эт-Таджи в Ираке, которое 11 марта привело к жертвам в рядах международной коалиции, сражающейся с ИГИЛ (запрещенной в РФ организацией - ИФ)", - заявил в четверг официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Он выразил соболезнования семьям погибших и правительствам США и Великобритании, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Правительство Ирака должно использовать все свои полномочия для привлечения виновных к ответственности, - говорится далее в заявлении. - Необходимо поддерживать тесное взаимодействие между международной коалицией и иракскими вооруженными силами. Нужно любой ценой предотвратить эскалацию в Ираке и регионе. ЕС призывает к сдержанности, чтобы разрядить напряженность. Необходимо поддержать суверенитет и стабильность Ирака".

Накануне 15 ракет малой дальности разорвались в районе военной базы Эт-Таджи, расположенной близ Багдада. В результате погибли два американских и один британский военнослужащий, еще 17 человек получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИРАК, БАЗА, НАПАДЕНИЕ, ОСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


Могерини заявила о недопустимости применения чрезмерной силы против манифестантов в Ираке ЕС поддерживает идею Ирака организовать региональную конференцию по безопасности - Могерини Совет ЕС по иностранным делам принял стратегию послевоенного восстановления и развития для Ирака Могерини считает, что проводить референдум о независимости Иракского Курдистана не следует ЕС размышляет, как помочь борьбе против ИГ, и подтверждает жесткую позицию в отношении правительства Сирии Убийство американского журналиста исламскими террористами стало вызовом общепризнанным ценностям, считают в ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]