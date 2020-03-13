ЕС осудил нападение на военную базу международной коалиции в Ираке

Европейский союз осудил нападение на военную базу международной коалиции в Ираке, в результате которого погибли военнослужащие США и Великобритании, и призвал иракское правительство привлечь виновных к ответственности.
"Европейский союз осуждает нападение на военную базу Эт-Таджи в Ираке, которое 11 марта привело к жертвам в рядах международной коалиции, сражающейся с ИГИЛ (запрещенной в РФ организацией - ИФ)", - заявил в четверг официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Он выразил соболезнования семьям погибших и правительствам США и Великобритании, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Правительство Ирака должно использовать все свои полномочия для привлечения виновных к ответственности, - говорится далее в заявлении. - Необходимо поддерживать тесное взаимодействие между международной коалицией и иракскими вооруженными силами. Нужно любой ценой предотвратить эскалацию в Ираке и регионе. ЕС призывает к сдержанности, чтобы разрядить напряженность. Необходимо поддержать суверенитет и стабильность Ирака".
Накануне 15 ракет малой дальности разорвались в районе военной базы Эт-Таджи, расположенной близ Багдада. В результате погибли два американских и один британский военнослужащий, еще 17 человек получили ранения.
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