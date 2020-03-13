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Дальнее зарубежье 13.03.2020 10:39

Число заразившихся коронавирусом в Латвии выросло до 17

За последние сутки коронавирус Covid-19 подтвержден у еще одного жителя Латвии, сообщил Латвийскому радио директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Латвии выросло до 17.

По словам Перевощикова, за прошедшие сутки значительно увеличилось количество проверенных на Covid-19 людей - сделано 76 анализов, что почти в два раза больше, чем в предыдущие сутки. В свою очередь положительных проб существенно меньше, чем в предыдущие сутки, когда было подтверждено шесть новых случаев заболевания.

В пятницу на всей территории Латвии, где объявлено чрезвычайное положение, вступают в силу меры по ограничению распространения вируса. Они будут действовать до 14 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАТВИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]