За последние сутки коронавирус Covid-19 подтвержден у еще одного жителя Латвии, сообщил Латвийскому радио директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Латвии выросло до 17.
По словам Перевощикова, за прошедшие сутки значительно увеличилось количество проверенных на Covid-19 людей - сделано 76 анализов, что почти в два раза больше, чем в предыдущие сутки. В свою очередь положительных проб существенно меньше, чем в предыдущие сутки, когда было подтверждено шесть новых случаев заболевания.
В пятницу на всей территории Латвии, где объявлено чрезвычайное положение, вступают в силу меры по ограничению распространения вируса. Они будут действовать до 14 апреля.
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