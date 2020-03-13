За последние сутки коронавирус Covid-19 подтвержден у еще одного жителя Латвии, сообщил Латвийскому радио директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Латвии выросло до 17.

По словам Перевощикова, за прошедшие сутки значительно увеличилось количество проверенных на Covid-19 людей - сделано 76 анализов, что почти в два раза больше, чем в предыдущие сутки. В свою очередь положительных проб существенно меньше, чем в предыдущие сутки, когда было подтверждено шесть новых случаев заболевания.

В пятницу на всей территории Латвии, где объявлено чрезвычайное положение, вступают в силу меры по ограничению распространения вируса. Они будут действовать до 14 апреля.