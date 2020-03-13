Азербайджанская Silk Way West Airlines в апреле начнет грузовое авиасообщение из Баку в Даллас

Авиакомпания "Silk Way West Airlines" с 6 апреля открывает еженедельные грузовой рейс из Баку в Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт, отмечается в сообщении авиакомпании.

«Полеты будут выполняться по понедельникам грузовыми самолетами Boeing 747-8F. Рейс в Даллас Форт-Уэрт откроется в дополнение к рейсам, выполняемым Silk Way West Airlines дважды в неделю в Чикаго», - говорится в информации.

Таким образом, авиакомпания расширит свое присутствие на рынке грузовых перевозок в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщалось ранее, 6 апреля 2016 года между правительствами Азербайджана и США было подписано соглашение о воздушном транспорте OpenSkies, которое позволило либерализовать рынок воздушных перевозок между двумя странами.

Авиакомпания Silk Way West Airlines выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку, используя Международный аэропорт Гейдара Алиева в качестве транзитного хаба, связывающего континенты друг с другом.

Н.Аббасова