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Транспорт и связь 13.03.2020 10:42

Азербайджанская Silk Way West Airlines в апреле начнет грузовое авиасообщение из Баку в Даллас

Авиакомпания "Silk Way West Airlines" с 6 апреля открывает еженедельные грузовой рейс из Баку в Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт, отмечается в сообщении авиакомпании.

«Полеты будут выполняться по понедельникам грузовыми самолетами Boeing 747-8F. Рейс в Даллас Форт-Уэрт откроется в дополнение к рейсам, выполняемым Silk Way West Airlines дважды в неделю в Чикаго», - говорится в информации.

Таким образом, авиакомпания расширит свое присутствие на рынке грузовых перевозок в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщалось ранее, 6 апреля 2016 года между правительствами Азербайджана и США было подписано соглашение о воздушном транспорте OpenSkies, которое позволило либерализовать рынок воздушных перевозок между двумя странами.

Авиакомпания Silk Way West Airlines выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку, используя Международный аэропорт Гейдара Алиева в качестве транзитного хаба, связывающего континенты друг с другом.

Н.Аббасова

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Тэги: США, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]