Азербайджанская Silk Way West Airlines в апреле начнет грузовое авиасообщение из Баку в Даллас

Авиакомпания "Silk Way West Airlines" с 6 апреля открывает еженедельные грузовой рейс из Баку в Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт, отмечается в сообщении авиакомпании.
«Полеты будут выполняться по понедельникам грузовыми самолетами Boeing 747-8F. Рейс в Даллас Форт-Уэрт откроется в дополнение к рейсам, выполняемым Silk Way West Airlines дважды в неделю в Чикаго», - говорится в информации.
Таким образом, авиакомпания расширит свое присутствие на рынке грузовых перевозок в Соединенных Штатах Америки.
Как сообщалось ранее, 6 апреля 2016 года между правительствами Азербайджана и США было подписано соглашение о воздушном транспорте OpenSkies, которое позволило либерализовать рынок воздушных перевозок между двумя странами.
Авиакомпания Silk Way West Airlines выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку, используя Международный аэропорт Гейдара Алиева в качестве транзитного хаба, связывающего континенты друг с другом.
Н.Аббасова
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