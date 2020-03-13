Россия и Турция 15 марта начнут совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе

Москва и Анкара готовятся с 15 марта начать совместное патрулирование 70-километрового участка трассы М4 в Идлибе (Сирия), сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

Как рассказали собеседники издания, знакомые с ходом российско-турецких переговоров, которые идут в Анкаре, военные делегации очень близки к подписанию окончательного соглашения.

"Сейчас уточняются его последние детали. Москва и Анкара готовятся начать с 15 марта совместное патрулирование 70-километрового участка трассы М4 в Идлибе. В данный момент обсуждается возможность совместного нанесения ударов по группировкам экстремистов, которые не подчиняются условиям перемирия", - говорится в публикации.

По данным "Известий", присутствие боевиков в зоне безопасности вдоль шоссе будет запрещено. "Все они должны покинуть ее до начала совместного патрулирования. Наблюдать за шестикилометровым участком земли по обе стороны дороги будут посты участников переговоров. Турецкие подразделения введут в район к северу от М4. Российская военная полиция установит несколько блокпостов к югу от границы зоны безопасности", - пишет издание.

"Пока готовится соглашение по трассе М4 на севере Сирии, в 10-километровой зоне безопасности вдоль границы возобновились совместные российско-турецкие патрули. Они были на время приостановлены, пока в Идлибе шли активные боевые действия. Сейчас военные прикрывают там наши ударные вертолеты и сопровождают беспилотники", - отмечает издание.