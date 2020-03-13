Россия и Турция 15 марта начнут совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе

Москва и Анкара готовятся с 15 марта начать совместное патрулирование 70-километрового участка трассы М4 в Идлибе (Сирия), сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на свои источники.
Как рассказали собеседники издания, знакомые с ходом российско-турецких переговоров, которые идут в Анкаре, военные делегации очень близки к подписанию окончательного соглашения.
"Сейчас уточняются его последние детали. Москва и Анкара готовятся начать с 15 марта совместное патрулирование 70-километрового участка трассы М4 в Идлибе. В данный момент обсуждается возможность совместного нанесения ударов по группировкам экстремистов, которые не подчиняются условиям перемирия", - говорится в публикации.
По данным "Известий", присутствие боевиков в зоне безопасности вдоль шоссе будет запрещено. "Все они должны покинуть ее до начала совместного патрулирования. Наблюдать за шестикилометровым участком земли по обе стороны дороги будут посты участников переговоров. Турецкие подразделения введут в район к северу от М4. Российская военная полиция установит несколько блокпостов к югу от границы зоны безопасности", - пишет издание.
"Пока готовится соглашение по трассе М4 на севере Сирии, в 10-километровой зоне безопасности вдоль границы возобновились совместные российско-турецкие патрули. Они были на время приостановлены, пока в Идлибе шли активные боевые действия. Сейчас военные прикрывают там наши ударные вертолеты и сопровождают беспилотники", - отмечает издание.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване - Минобороны
Граница Азербайджана с Ираном из-за коронавируса будет закрыта еще две недели
Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции одного из предприятий Белоруссии
ФСРВП направит свыше 6,4 млн манатов на строительство инфраструктурных объектов для семей вынужденных переселенцев в Абшеронском районе
Диснейленды в Париже и США будут закрыты из-за коронавируса
ФСРВП направит свыше 723 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в поселке Ходжасан для 810 семей вынужденных переселенцев
Сезон в «Формула-1» может стартовать с Гран-при Азербайджана в июне
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог