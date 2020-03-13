SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) 10,92 млн манатов ($6,42 млн по текущему курсу) на дополнительные меры по газификации Абшеронского, Хызынского, Сиязаньского и Шабранского районов.

Соответствующее распоряжение президент подписал в пятницу.

В рамках распоряжения будут газифицированы 4 села в Шабранском районе, по два в Сиязаньском и Хызынском районах и одно село в Абшеронском районе.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2020 год в рамках государственных капвложений.

Уровень газификации в Азербайджане в настоящее время составляет 96%.

Ранее президент Алиев заявил, что SOCAR в 2020 году получит из госбюджета 130 млн манатов на проведение работ по газификации в Азербайджане.

В 2019 году SOCAR получила из госбюджета 53,5 млн манатов на продолжение мер по газификации в регионах страны.

Б.Рустамбеков