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ТЭК 13.03.2020 10:58

Нефтяные цены растут на 2,5%, Brent - на уровне $34,07 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу. Однако их недельное падение может стать максимальным с 2008 года.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 составляет $34,07 за баррель, что на $0,85 (2,56%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг их цена упала на 7,18%.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,80 (2,54%) - до $32,30 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на 4,49%.

Нефтяные цены на этой неделе упали более чем на 20%, после того как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%. Цена Brent вошла в состояние "суперконтанго", при котором ближайший фьючерс торгуется более чем на $10 дешевле по отношению к тому же месяцу следующего года, пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в апреле избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем силы США в ночь на пятницу нанесли удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке ответ на ракетный обстрел иракской базы международной коалиции "Таджи" накануне, сообщил Пентагон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]