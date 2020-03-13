Нефтяные цены растут на 2,5%, Brent - на уровне $34,07 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу. Однако их недельное падение может стать максимальным с 2008 года.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 составляет $34,07 за баррель, что на $0,85 (2,56%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг их цена упала на 7,18%.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,80 (2,54%) - до $32,30 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на 4,49%.
Нефтяные цены на этой неделе упали более чем на 20%, после того как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%. Цена Brent вошла в состояние "суперконтанго", при котором ближайший фьючерс торгуется более чем на $10 дешевле по отношению к тому же месяцу следующего года, пишет Bloomberg.
По мнению аналитиков Goldman Sachs, в апреле избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.
Тем временем силы США в ночь на пятницу нанесли удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке ответ на ракетный обстрел иракской базы международной коалиции "Таджи" накануне, сообщил Пентагон.
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