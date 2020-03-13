В Белоруссии собирают подписи за введение карантина в учебных заведениях

В Белоруссии инициирована петиция за введение карантина во всех учреждениях образования в связи с распространением коронавируса. Ее текст размещен на сайте "Удобный город", где граждане собирают подписи под обращениями в госорганы и организации.

"Мы требуем усилить меры по профилактике распространения коронавируса среди людей, посещающих учреждения образования, которые являются местами массового скопления людей", - говорится в петиции.

В частности, авторы обращения предлагают перевести все учреждения образования на дистанционное обучение, ввести обязательное тестирование на наличие коронавируса всех студентов, приезжающих из-за границы, и их одногруппников, которые могли контактировать с ними.

Кроме того, предлагается запретить массовые мероприятия в учреждениях образования, проводить дезинфекцию общежитий и обеспечить студенческие и другие общежития средствами личной гигиены и дезинфекции за счёт средств республиканского бюджета.

"Такие меры уже приняты в соседних странах, например, в Польше и Украине. Несвоевременное принятие профилактических мер в Италии привело к катастрофическому, неподъемному для системы здравоохранения уровню заражения. Похожая ситуация сложилась в Иране и Южной Корее. Чтобы избежать этого в Беларуси, нужно принять меры уже сейчас", - подчеркнуто в обращении.

Кроме того, авторы петиции просят ввести дополнительные меры по защите пожилых людей от возможного заражения Covid-19, поскольку жертвами коронавируса являются в основном пожилые люди.

Петиция создана 12 марта, за сутки ее поддержали почти 2,5 тыс. человек.

По состоянию на вечер 12 марта в Белоруссии официально подтверждены 21 случай заражения коронавирусом.