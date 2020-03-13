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Бизнес и законодательство 13.03.2020 11:02

SOCAR летом остановит метанольный завод на плановый ремонт

ООО "SOCAR Methanol" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в июле–августе 2020 года остановится на плановый ремонт, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Метанольный завод в июле-августе планируется остановить на плановый ремонт примерно на 1,5 месяца. Некоторое оборудование предприятия подлежит капитальному ремонту, остальные установки необходимо проинспектировать на исправность», - сказал Ахмедов.

Он напомнил, что продукция SOCAR Methanol, главным образом, направляется на экспорт, поэтому плановый ремонт завода не повлияет на обеспечение внутренних потребностей Азербайджана в метаноле.

Ранее Ахмедов сообщил, что в 2020 году SOCAR планирует произвести около 480 тыс. тонн метанола, увеличив объём производства примерно на 25% от показателя 2019 года.

По данным правительства, в 2019 году Азербайджан экспортировал 388 тыс. 392,9 тонн метанола на сумму $64 млн 575,06 тыс. При этом наибольший объем поставок пришелся на Турцию – 181 тыс. 371,7 на сумму $29 млн 691,12. Остальной объем был экспортирован в Италию, Египет, Нидерланды, Румынию и другие страны.

Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ЗАВОД, ОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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