SOCAR летом остановит метанольный завод на плановый ремонт

ООО "SOCAR Methanol" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в июле–августе 2020 года остановится на плановый ремонт, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Метанольный завод в июле-августе планируется остановить на плановый ремонт примерно на 1,5 месяца. Некоторое оборудование предприятия подлежит капитальному ремонту, остальные установки необходимо проинспектировать на исправность», - сказал Ахмедов.

Он напомнил, что продукция SOCAR Methanol, главным образом, направляется на экспорт, поэтому плановый ремонт завода не повлияет на обеспечение внутренних потребностей Азербайджана в метаноле.

Ранее Ахмедов сообщил, что в 2020 году SOCAR планирует произвести около 480 тыс. тонн метанола, увеличив объём производства примерно на 25% от показателя 2019 года.

По данным правительства, в 2019 году Азербайджан экспортировал 388 тыс. 392,9 тонн метанола на сумму $64 млн 575,06 тыс. При этом наибольший объем поставок пришелся на Турцию – 181 тыс. 371,7 на сумму $29 млн 691,12. Остальной объем был экспортирован в Италию, Египет, Нидерланды, Румынию и другие страны.

Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова