SOCAR летом остановит метанольный завод на плановый ремонт

ООО "SOCAR Methanol" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в июле–августе 2020 года остановится на плановый ремонт, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
«Метанольный завод в июле-августе планируется остановить на плановый ремонт примерно на 1,5 месяца. Некоторое оборудование предприятия подлежит капитальному ремонту, остальные установки необходимо проинспектировать на исправность», - сказал Ахмедов.
Он напомнил, что продукция SOCAR Methanol, главным образом, направляется на экспорт, поэтому плановый ремонт завода не повлияет на обеспечение внутренних потребностей Азербайджана в метаноле.
Ранее Ахмедов сообщил, что в 2020 году SOCAR планирует произвести около 480 тыс. тонн метанола, увеличив объём производства примерно на 25% от показателя 2019 года.
По данным правительства, в 2019 году Азербайджан экспортировал 388 тыс. 392,9 тонн метанола на сумму $64 млн 575,06 тыс. При этом наибольший объем поставок пришелся на Турцию – 181 тыс. 371,7 на сумму $29 млн 691,12. Остальной объем был экспортирован в Италию, Египет, Нидерланды, Румынию и другие страны.
Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.
SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.
Н.Аббасова
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване - Минобороны
Граница Азербайджана с Ираном из-за коронавируса будет закрыта еще две недели
Диснейленды в Париже и США будут закрыты из-за коронавируса
ФСРВП направит свыше 723 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в поселке Ходжасан для 810 семей вынужденных переселенцев
Сезон в «Формула-1» может стартовать с Гран-при Азербайджана в июне
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
Сандерс побеждает на праймериз в Калифорнии - штате с наибольшим числом делегатов, полагает телеканал NBC
Посетившие ФРГ депутаты киргизского парламента две недели проведут дома
Токаев запретил загранкомандировки чиновникам Казахстана из-за угрозы коронавируса
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог