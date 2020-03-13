ФСРВП направит свыше 6,4 млн манатов на строительство инфраструктурных объектов для семей вынужденных переселенцев в Абшеронском районе

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит свыше 6,4 млн манатов на строительство инфраструктурных объектов для 1,89 тыс. семей вынужденных переселенцев, проживающих в новом жилом квартале в Абшеронском районе.
Согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с ООО «Azeri Servis Ltd» и ООО «Azertikinti-M» подписаны 4 контракта на общую сумму 6 млн 403,582 тыс. манатов.
Согласно условиям первого контракта, заключенного с ООО «Azeri Servis Ltd», компания обязуется провести работы по благоустройству, а также строительство дорожной инфраструктуры в квартале. Стоимость заключенного контракта – 3 млн 77,254 тыс. манатов.
Три контракта, заключенные с ООО «Azertikinti-M», предусматривают строительство клубно-общественного центра, музыкальной школы, а также сетей связи и видеонаблюдения в квартале. Стоимость заключенных контрактов соответственно составляет 1 млн 148,286 тыс. манатов, 1 млн 485,88 тыс. манатов и 692,16 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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