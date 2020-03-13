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АПК 13.03.2020 11:25

Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции одного из предприятий Белоруссии

Россельхознадзор с 13 марта снял запрет на поставки продукции с Миорского мясокомбината Белоруссии.

Как сообщается в материалах ведомства, разрешен ввоз и перемещение по территории РФ продукции этого предприятия. Она должна быть выработана не ранее 13 марта.

Продукция, предназначенная для российского рынка, должна сопровождаться электронными ветсертификатами.

Поставки продукции с Миорского мясокомбината, а также с ряда других предприятий Белоруссии были запрещены с 30 декабря 2019 года из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МЯСО, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]