ФСРВП направит свыше 723 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в поселке Ходжасан для 810 семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит свыше 723 тыс. манатов на проектирование жилого квартала с необходимой социально-технической инфраструктурой для 810 семей вынужденных переселенцев в поселке Ходжасан Бинагадинского района, проживающих временно в бакинских общежитиях.

Согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с Государственным проектным институтом «Azerdovletsenayelayihe» заключен соответствующий контракт на сумму 723,497 тыс. манатов.

Х.Насирзаде