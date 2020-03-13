ФСРВП направит свыше 723 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в поселке Ходжасан для 810 семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит свыше 723 тыс. манатов на проектирование жилого квартала с необходимой социально-технической инфраструктурой для 810 семей вынужденных переселенцев в поселке Ходжасан Бинагадинского района, проживающих временно в бакинских общежитиях.
Согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с Государственным проектным институтом «Azerdovletsenayelayihe» заключен соответствующий контракт на сумму 723,497 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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