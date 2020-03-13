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Социум 13.03.2020 11:35

ФСРВП направит свыше 723 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в поселке Ходжасан для 810 семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит свыше 723 тыс. манатов на проектирование жилого квартала с необходимой социально-технической инфраструктурой для 810 семей вынужденных переселенцев в поселке Ходжасан Бинагадинского района, проживающих временно в бакинских общежитиях.

Согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с Государственным проектным институтом «Azerdovletsenayelayihe» заключен соответствующий контракт на сумму 723,497 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФСРВП, БЕЖЕНЦЫ, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]