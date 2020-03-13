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Дальнее зарубежье 13.03.2020 11:37

Глава МВД Австралии заразился новым коронавирусом

Министр внутренних дел Австралии Питтер Даттон в пятницу подтвердил, что заразился коронавирусом нового типа (COVID-19).

"Сегодня утром я проснулся с температурой и болью в горле", - говорится в сообщении Даттона, опубликованном в своем твиттере.

"Я тут же связался с департаментом здравоохранения штата Квинсленд и затем прошел тест на наличие коронавируса COVID-19, тест оказался положительным", - признается Даттон.

Министр отметил, что на данный момент чувствует себя хорошо и будет предоставлять обновленную информацию "в должном порядке".

Ранее в пятницу власти Австралии предупредили жителей, что в условиях распространения коронавируса им следует пересмотреть все поездки за границу.

"Сейчас мы советуем всем австралийцам пересмотреть необходимость в поездках за границу, независимо от вашего места назначения, возраста или состояния здоровья", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Ранее правительство выступало против поездок в эпицентры распространения инфекции - в Китай, Италию, Южную Корею и Иран.

Накануне сообщалось, что голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон также заразились коронавирусом в Австралии. Об этом актер сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По состоянию на пятницу, число выявленных заражений в Австралии достигло 160, зафиксировано три летальных исхода.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, МВД, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]