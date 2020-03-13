Глава МВД Австралии заразился новым коронавирусом

Министр внутренних дел Австралии Питтер Даттон в пятницу подтвердил, что заразился коронавирусом нового типа (COVID-19).
"Сегодня утром я проснулся с температурой и болью в горле", - говорится в сообщении Даттона, опубликованном в своем твиттере.
"Я тут же связался с департаментом здравоохранения штата Квинсленд и затем прошел тест на наличие коронавируса COVID-19, тест оказался положительным", - признается Даттон.
Министр отметил, что на данный момент чувствует себя хорошо и будет предоставлять обновленную информацию "в должном порядке".
Ранее в пятницу власти Австралии предупредили жителей, что в условиях распространения коронавируса им следует пересмотреть все поездки за границу.
"Сейчас мы советуем всем австралийцам пересмотреть необходимость в поездках за границу, независимо от вашего места назначения, возраста или состояния здоровья", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Ранее правительство выступало против поездок в эпицентры распространения инфекции - в Китай, Италию, Южную Корею и Иран.
Накануне сообщалось, что голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон также заразились коронавирусом в Австралии. Об этом актер сообщил в своем Instagram-аккаунте.
По состоянию на пятницу, число выявленных заражений в Австралии достигло 160, зафиксировано три летальных исхода.
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