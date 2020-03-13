В Казахстане нет угрозы дефицита еды и потребительских товаров - президент

В Казахстане запасы продовольствия полностью покрывают потребности населения, угрозы дефицита потребительских товаров нет, заявил в пятницу президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Товарные запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем продуктам потребления, никакой угрозы дефицита не существует", - сказал Токаев в пятницу на заседании штаба оперативного реагирования в связи с угрозой коронавируса.
Глава государства поручил главам регионов проводить активную работу по контролю над ценами на продукты питания и услуги.
Кроме этого, Токаев также призвал государственные органы уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе, в том числе в социальных сетях, для предотвращения паники и слухов, порождающих ажиотажный спрос на отдельные товары.
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