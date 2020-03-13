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СНГ 13.03.2020 16:30

Плахотнюк опроверг слухи о своем задержании в США

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США. В ночь на пятницу он написал на своей странице в Facebook, что "находится в безопасности".

В последний раз Плахотнюк писал в социальных сетях 18 ноября 2019 года - после того, как в Молдавии было создано новое правительство.

Нарушив долгое молчание, Плахотнюк заявил, что "помнит о тех людях, кто беспокоится о нем - как о тех, кто искренне переживает, так и о недоброжелателях".

"Сожалею, что некоторые прибегают к шоу и фальшивым новостям, чтобы добиться своих целей, в том числе увеличить аудиторию слушателей и количество лайков. Предлагаю им заботиться о себе и направить свою энергию на решение проблем граждан", - отметил Плахотнюк.

Он заявил, что "о переменах в своей жизни" будет сообщать лично.

О задержании Плахотнюка в США в социальных сетях сообщил накануне поздно вечером председатель "Нашей партии" Ренато Усатый.

По его словам, причиной задержания стало нарушение Плахотнюком миграционного законодательства. Усатый отметил, что официальные власти Молдавии "не получили никаких уведомлений, несмотря на то, что Плахотнюк находится в международном розыске", назвав источником информации об аресте Плахотнюка некую "международную организацию".

13 января государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список Америки в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком". Это первый случай, когда США применяют персональные санкции в адрес граждан Молдавии. Президент Молдавии Игорь Додон заявил по этому поводу, что задача властей состоит в том, чтобы найти олигарха и доставить его в страну.

Бывший лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня 2019 г., сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с председателя Демпартии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат. Прокуратура Молдавии возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы Молдавии. Суд Молдавии 11 октября 2019 года выдал ордер на арест Плахотнюка, а 17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объявил Плахотнюка в международный и межгосударственный розыск.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, США, ОЛИГАРХ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]