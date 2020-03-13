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Дальнее зарубежье 13.03.2020 16:04

Пять сотрудников иракских служб безопасности и мирный житель погибли от авиаударов США

Авиаудары США, нанесенные в ночь на пятницу по объектам проиранского ополчения в Ираке, привели к гибели шести человек - пяти сотрудников иракских служб безопасности и мирного жителя, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление иракских военных.

В частности, жертвами стали трое иракских солдат и двое полицейских. Еще 11 иракских бойцов получили ранения, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

В ходе недавних ударов США, в частности, атаковали строящийся аэропорт в Кербеле. В результате налета на объект погиб один работник, а еще один был ранен.

Ранее на этой неделе в результате ракетного обстрела военной базы "Таджи" в Ираке погибли двое американских военных и их британский сослуживец. Предполагается, что обстрел провели бойцы проиранских военизированных формирований. Президент США Дональд Трамп разрешил армии дать пропорциональный ответ на это нападение.

Позднее Пентагон признал, что в ответ на ракетный обстрел базы силы США в Ираке нанесли удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла". В Пентагоне отметили, что целями ударов стали склады вооружения, которое, в том числе, использовалось против США и сил международной коалиции в Ираке.

В свою очередь иранское агентство "Мехр" сообщало со ссылкой на МВД Ирака, что американская авиация атаковала позиции иракских военизированных сил в иракском городе Джурф аль-Наср в 60 км к юго-западу от Багдада, в городах Эль-Мусайиб, Эн-Наджаф и Эль-Искандария. Также удару подвергся строящийся аэропорт в Кербеле.

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Тэги: ИРАК, США, УДАРЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]