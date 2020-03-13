В Азербайджане обсудили предложения для компенсации потерь туристического сектора из-за коронавируса

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) в Азербайджане в пятницу провело встречу с представителями туристического рынка с целью обсуждения проблем в секторе, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба KOBIA.

На встрече приняли участие 30 представителей турсектора.

«На встрече представители туристических ассоциаций и компаний отметили сокращение турпотока в Азербайджан в связи с коронавирусом, а также об отмене ранних бронирований в отелях, туров, что привело к потерям туристического сектора. Проблема усугубляется тем, что в связи с коронавирусом в Азербайджане отменены все публичные мероприятия в период праздника Новруз», - отмечается в сообщении.

В ходе мероприятия был проведен бизнес-опрос, чтобы оценить влияние коронавирусной инфекции на бизнес активность туристического рынка в Азербайджане.

«Предложения, озвученные на встрече, а также результаты опроса будут представлены в соответствующие госорганы», - подчеркивает KOBIA.

В Азербайджане праздник Новруз отмечается с 20 по 28 марта. В этот период традиционно наблюдается рост внутреннего и внешнего турпотока.

Х.Насирзаде