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Туризм 13.03.2020 15:51

Введение налога в отелях Турции могут отложить на ноябрь 2020 года

Введение налога на проживание в отелях Турции могут перенести с апреля на ноябрь 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Dunya.

Как пишет издание, такое предложение озвучил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. "Туризм - наиболее уязвимый сектор экономики в ситуации с коронавирусом, необходимы меры для его поддержки. Среди них - налоговые каникулы для туркомпаний, обеспечение кредитов, а также отсрочка введения налога на проживание в отелях до конца ноября 2020 года", - сказал министр.

Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции предполагалось ввести с 1 апреля 2020 года.

Издание также сообщает, что в Турции предложили перенести открытие туристического сезона с марта на конец апреля.

"Безусловно, это принесет убытки туротрасли, но это необходимо, чтобы остановить панику из-за коронавируса. Есть вероятность, что к маю пандемию удастся взять под контроль", - цитирует газета президента Федерации отельеров Турции (TUROFED) Сурури Чорабатыра.

Представители турецкого турбизнеса считают, что из-за отсрочки туристического сезона гостиницам в стране неизбежно придется снижать цены, что отразится на их доходе.

"При поддержке государства мы сможем преодолеть этот кризис. И нам крайне важно сохранить здоровые отношения с Россией, откуда в прошлом году приехало семь миллионов туристов", - заявили представители турбизнеса.

По состоянию на 13 марта в Турции подтвержден один случай заболевания коронавирусом.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ОТЕЛИ, НАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]