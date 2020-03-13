Падение цен нефти до $25 и ниже может вызвать в РФ рецессию - Citi

Падение цен нефти до $25 и ниже может вызвать в РФ рецессию, считают экономисты инвестбанка Citi по РФ Иван Чакаров и Артем Заигрин.
Как сообщается в обзоре, сырьевые аналитики Citi понизили прогноз стоимости нефти в 2020 году с $65 до $43 за баррель. При этом экономисты инвестбанка по РФ пришли к выводу, что с 2013 года чувствительность российской экономики к динамике цен на нефть снизилась, однако по-прежнему присутствует, а каждое снижение стоимости барреля нефти на $10 стоит ВВП РФ 0,5 процентного пункта роста. Таким образом, снижение прогноза цены барреля нефти на $20 ухудшает текущий прогноз Чакарова и Заигрина относительно темпов роста ВВП РФ на уровне 2% в 2020 году до 1% (официально прогноз роста ВВП РФ в 2020 году на уровне 2% пока не изменился - прим. ИФ). "Сокращение стоимости барреля нефти еще на $20, скорее всего, приведет к стагнации, а еще ниже - к рецессии", - говорится в обзоре.
Кроме того, в отдельном обзоре Citi сообщается, что экономисты инвестбанка по РФ не ожидают повышения Центробанком РФ ключевой ставки до тех пор, пока курс рубля не снизится до 80 руб./$1, так как такая девальвация нацвалюты, скорее всего, разгонит инфляцию до 5,3%, что выше таргетируемого регулятором уровня.
При текущем курсе рубля в районе 74 руб./$1, по оценкам экспертов, инфляция лишь незначительно превысит таргет ЦБ РФ, равный 4%.
Как отмечается в обзоре, падение курса рубля до 80 руб./$1 вероятно при ценах на нефть на уровне $26 за баррель.
К 14:30 МСК в пятницу курс доллара опустился в район 72,7 руб./$1, курс евро составил 81,2 руб./EUR1.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 МСК составила $34,93 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до $34,11 за баррель.
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