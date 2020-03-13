Матчи чемпионата Германии по футболу приостановлены с 17 марта по 2 апреля

Футбольная Бундеслига приняла решение сделать паузу в проведении матчей чемпионата Германии из-за пандемии коронавируса.
"Президиум Немецкой футбольной Бундеслиги принял решение со следующего понедельника (17 марта - ИФ) приостановить игры в обеих лигах (Бундеслига 1 и Бундеслига 2 - ИФ) до 2 апреля включительно", - говорится в сообщении Бундеслиги в пятницу.
Предполагается, что пропущенные матчи будут сыграны до конца лета. Подробности будут обсуждаться с руководителями клубов.
Ранее сообщалось о приостановлении национальных футбольных чемпионатов Англии, Испании, Италии, Франции.
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