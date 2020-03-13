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Спорт 13.03.2020 15:59

Матчи чемпионата Германии по футболу приостановлены с 17 марта по 2 апреля

Футбольная Бундеслига приняла решение сделать паузу в проведении матчей чемпионата Германии из-за пандемии коронавируса.

"Президиум Немецкой футбольной Бундеслиги принял решение со следующего понедельника (17 марта - ИФ) приостановить игры в обеих лигах (Бундеслига 1 и Бундеслига 2 - ИФ) до 2 апреля включительно", - говорится в сообщении Бундеслиги в пятницу.

Предполагается, что пропущенные матчи будут сыграны до конца лета. Подробности будут обсуждаться с руководителями клубов.

Ранее сообщалось о приостановлении национальных футбольных чемпионатов Англии, Испании, Италии, Франции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]