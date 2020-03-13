ЦБ Азербайджана планирует 16 марта на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 16 марта 2020 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 10 марта проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
На предыдущем аукционе – 10 марта – ЦБА привлек 100 млн манатов.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 10 марта установлен 5,51%-7,24%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Мамедов
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