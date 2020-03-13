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Финансы 13.03.2020 16:00

ЦБ Азербайджана планирует 16 марта на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 16 марта 2020 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 10 марта проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.

На предыдущем аукционе – 10 марта – ЦБА привлек 100 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 10 марта установлен 5,51%-7,24%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А.Мамедов

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Тэги: АЦБ, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]