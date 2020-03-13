Число зараженных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 27 человек

В Белоруссии число зараженных новым коронавирусом Covid-19 выросло с 21 до 27 человек, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Елена Богдан.
"РНК коронавируса в Беларуси обнаружено у 27 человек, первые трое выписаны. В учреждениях здравоохранения 24 человека и также остаются в учреждениях здравоохранения "контакты первого уровня", - сказала Богдан на брифинге в пятницу в Минске.
Она отметила, что первые выздоровевшие пациенты уже выписаны из больницы с отрицательными тестами на коронавирус. Течение болезни у большинства находящихся в стационаре пациентов - легкое или бессимптомное, уточнила Богдан.
Представитель Минздрава заверила, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии находится на контроле у министерства здравоохранения и "вполне управляема".
"Мы полностью справляемся. Не видим оснований для карантинов и серьезных мер", - заявила Богдан
Кроме того, она отметила, что в республике отмечается снижение количества заболеваний пневмониями - "9 марта было 2020 людей с диагнозом пневмония, сегодня - 2002". "В учреждениях здравоохранения достаточно лекарственных средств, проверены на работоспособность более 2 тыс. аппаратов ИВЛ", - рассказала Богдан.
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