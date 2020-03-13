Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9074 RUR   0.0229 GBR   2.1345 TRY   0.2696

Цена на нефть

12.03   $/bbl WTI 31.50 -1.48 Brent 33.22 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.03.2020 16:23

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 27 человек

В Белоруссии число зараженных новым коронавирусом Covid-19 выросло с 21 до 27 человек, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Елена Богдан.

"РНК коронавируса в Беларуси обнаружено у 27 человек, первые трое выписаны. В учреждениях здравоохранения 24 человека и также остаются в учреждениях здравоохранения "контакты первого уровня", - сказала Богдан на брифинге в пятницу в Минске.

Она отметила, что первые выздоровевшие пациенты уже выписаны из больницы с отрицательными тестами на коронавирус. Течение болезни у большинства находящихся в стационаре пациентов - легкое или бессимптомное, уточнила Богдан.

Представитель Минздрава заверила, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии находится на контроле у министерства здравоохранения и "вполне управляема".

"Мы полностью справляемся. Не видим оснований для карантинов и серьезных мер", - заявила Богдан

Кроме того, она отметила, что в республике отмечается снижение количества заболеваний пневмониями - "9 марта было 2020 людей с диагнозом пневмония, сегодня - 2002". "В учреждениях здравоохранения достаточно лекарственных средств, проверены на работоспособность более 2 тыс. аппаратов ИВЛ", - рассказала Богдан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]