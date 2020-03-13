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СНГ 13.03.2020 18:02

Власти Узбекистана усилят меры противовирусной безопасности в день празднования Навруза из-за угрозы COVID-19

Власти Узбекистана не будут отменять празднование Навруза 21 марта, в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 будут приняты дополнительные меры медицинского контроля, в Ташкенте отменен марафон, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе правительства страны.

"В городах и селах страны состоятся праздничные мероприятия, народные гуляния, торговые ярмарки. На открытых площадях будут организованы концертные представления, выступления канатаходцев, выставки изделий народных умельцев", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, в ходе подготовки к празднику будет усилен медицинский контроль, предусматриваются профилактические меры, связанные с угрозой распространения коронавируса.

Вместе с тем, отменены намеченные на 21 марта массовые мероприятия в закрытых помещениях. В Ташкенте не будет традиционного многотысячного марафона.

Навруз - праздник прихода весны у иранских и тюркских народов.

Ранее власти Киргизии и Казахстана из-за угрозы распространения коронавируса запретили проведение всех массовых мероприятий по случаю праздника.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, НАВРУЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]