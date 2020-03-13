Власти Узбекистана усилят меры противовирусной безопасности в день празднования Навруза из-за угрозы COVID-19

Власти Узбекистана не будут отменять празднование Навруза 21 марта, в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 будут приняты дополнительные меры медицинского контроля, в Ташкенте отменен марафон, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе правительства страны.

"В городах и селах страны состоятся праздничные мероприятия, народные гуляния, торговые ярмарки. На открытых площадях будут организованы концертные представления, выступления канатаходцев, выставки изделий народных умельцев", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, в ходе подготовки к празднику будет усилен медицинский контроль, предусматриваются профилактические меры, связанные с угрозой распространения коронавируса.

Вместе с тем, отменены намеченные на 21 марта массовые мероприятия в закрытых помещениях. В Ташкенте не будет традиционного многотысячного марафона.

Навруз - праздник прихода весны у иранских и тюркских народов.

Ранее власти Киргизии и Казахстана из-за угрозы распространения коронавируса запретили проведение всех массовых мероприятий по случаю праздника.