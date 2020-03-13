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Транспорт и связь 13.03.2020 16:26

Число пассажиров метро и автобусов Нью-Йорка сократилось почти на 10% на фоне коронавируса

Количество пассажиров Нью-йоркского метро и автобусов сократилось почти на 10%, сообщило Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA).

Число людей в общественном транспорте снизилось на фоне распространения коронавируса. В Нью-Йорке закрыты некоторые школы, в то время как ряд компаний разрешили своим сотрудникам работать из дома. В результате пассажиропоток снизился "примерно на 10%", сказала временно исполняющая обязанности президента New York City Transit, входящего в MTA, Сара Фейнберг.

"Этот показатель держится довольно стабильно в течение последних нескольких дней", - отметила Фейнберг. При этом она ожидает дальнейшего сокращения количества пассажиров на фоне продолжения распространения эпидемии коронавируса.

"Мы будем наблюдать более стремительное сокращение пассажиропотока в ближайшее время", - сказала Фейнберг.

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Тэги: США, ТРАНСПОРТ, ПАССАЖИРОПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]