Число пассажиров метро и автобусов Нью-Йорка сократилось почти на 10% на фоне коронавируса

Количество пассажиров Нью-йоркского метро и автобусов сократилось почти на 10%, сообщило Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA).

Число людей в общественном транспорте снизилось на фоне распространения коронавируса. В Нью-Йорке закрыты некоторые школы, в то время как ряд компаний разрешили своим сотрудникам работать из дома. В результате пассажиропоток снизился "примерно на 10%", сказала временно исполняющая обязанности президента New York City Transit, входящего в MTA, Сара Фейнберг.

"Этот показатель держится довольно стабильно в течение последних нескольких дней", - отметила Фейнберг. При этом она ожидает дальнейшего сокращения количества пассажиров на фоне продолжения распространения эпидемии коронавируса.

"Мы будем наблюдать более стремительное сокращение пассажиропотока в ближайшее время", - сказала Фейнберг.