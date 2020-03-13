Число пассажиров метро и автобусов Нью-Йорка сократилось почти на 10% на фоне коронавируса

Количество пассажиров Нью-йоркского метро и автобусов сократилось почти на 10%, сообщило Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA).
Число людей в общественном транспорте снизилось на фоне распространения коронавируса. В Нью-Йорке закрыты некоторые школы, в то время как ряд компаний разрешили своим сотрудникам работать из дома. В результате пассажиропоток снизился "примерно на 10%", сказала временно исполняющая обязанности президента New York City Transit, входящего в MTA, Сара Фейнберг.
"Этот показатель держится довольно стабильно в течение последних нескольких дней", - отметила Фейнберг. При этом она ожидает дальнейшего сокращения количества пассажиров на фоне продолжения распространения эпидемии коронавируса.
"Мы будем наблюдать более стремительное сокращение пассажиропотока в ближайшее время", - сказала Фейнберг.
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