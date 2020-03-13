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СНГ 13.03.2020 18:26

Молдавия закрывает храмы и приостанавливает воздушное сообщение с Европой

Власти Молдавии в связи с угрозой распространения коронавируса приняли решение о закрытии храмов и приостановлении воздушного сообщения со странами Европы, заявил премьер Ион Кику.

"Ситуация в странах Европы с распространением коронавируса обостряется. Мы вынуждены принять более радикальные меры предосторожности. Комиссия приняла решение о том, что на две недели все религиозные мероприятия будут прекращены, в том числе, богослужения во всех церквях. Вы знаете, что в церквях много пожилых людей, которые входят в категорию риска. Отдельные богослужения будут проводить священники, но без прихожан - с трансляцией по телевидению", - сказал Кику в пятницу после заседания национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

По его словам, в стране будет приостановлено проведение любых развлекательных мероприятий и спортивных соревнований. С понедельника закрывается центральный рынок Кишинева и ряд других рынков.

"С нуля часов сегодняшнего дня приостанавливается воздушное сообщение из Молдавии с городами Франции и Испании, а в воскресенье вечером - со всеми европейскими странами. В зависимости от развития ситуации, эта мера может начинать действовать и раньше. Кроме того, иностранные граждане не смогут приезжать в Молдавию - за исключением дипломатов и тех, кто имеет вид на жительство", - сообщил Кику.

Он добавил, что будет сокращено количество работающих КПП на наземной границе, чтобы ужесточить контроль. "Эти меры будут синхронизированы с властями соседних страны - Украины и Румынии", - отметил Кику.

В то же время он заявил, что власти решили не отменять довыборы в парламент Молдавии по одному избирательному округу, которые должны пройти в воскресенье в районе Хынчешты. "Выборы состоятся. Но идет работа по усилению мер предосторожности, чтобы люди были уверены в безопасности при голосовании", - сказал Кику.

В Молдавии подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]