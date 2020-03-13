Отец казахстанского дипломата госпитализирован в ФРГ с коронавирусом - МИД Казахстана

Отец казахстанского дипломата в Германии госпитализирован с подтвержденным заражением коронавирусом COVID-19, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" в пятницу официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Подтверждаем, что к одному из наших дипломатов в посольстве Казахстана в Германии родители приехали в гости. Они находились в Европе с частной поездкой. Через несколько дней у отца дипломата были обнаружены симптомы заражения коронавирусом, после чего он был госпитализирован", - сказал Смадияров в пятницу.
"Тестировали и обнаружили", - сказал он, отвечая на вопрос, проводилось ли его тестирование на коронавирус.
По его словам, "супругу и сына в настоящее время поместили на карантин".
По данным представителя МИД Казахстана, в настоящее время состояние госпитализированного родственника дипломата "улучшилось".
"Он переведен из отдельной палаты в общую. Супруга и сын находятся на карантине под наблюдением немецких врачей", - добавил он.
Это пока единственный случай заражения гражданина Казахстана за рубежом, уточнил Смадияров.
Ранее в пятницу министр здравоохранения Казахстана сообщил о трех выявленных случаях заражения казахстанцев коронавирусом. У двоих из них коронавирус был выявлен после возвращения из Германии, также коронавирус был обнаружен у казахстанки, прилетевшей из Италии.
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