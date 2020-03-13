Более 11 млн сирийцев зависят от гуманитарной помощи - Красный Крест

Более 11 млн сирийцев зависят от гуманитарной помощи, десятки тысяч людей числятся пропавшими без вести, каждый второй житель страны был вынужден покинуть свой дом, сообщил в пятницу Международный Комитет Красного Креста (МККК) в преддверии девятой годовщины начала кризиса в Сирии.

В пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс", отмечается, что "в Идлибе, начиная с декабря прошлого года, эскалация боевых действий вынудила почти миллион человек спасаться бегством в разгар суровой зимы, вызвав самую большую волну перемещения населения за все время конфликта".

"Доступ гуманитарных работников к пострадавшим крайне ограничен, и у населения почти нет возможности получить столь необходимую помощь", - отмечает МККК.

"Беспрепятственный доступ во все места, где люди экстренно нуждаются в помощи, играет важнейшую роль - это может спасти им жизнь. Предоставление гуманитарного доступа не должно политизироваться", - заявил президент МККК Петер Маурер в ходе недавнего посещения Сирии.

"Потребности в долгосрочной помощи колоссальны по всей Сирии, и об этом не следует забывать",- сказал Маурер.

Он отметил, что "в расколотом годами насилия обществе розыск пропавших без вести есть и будет важнейшей составляющей процесса примирения".

"По меньшей мере, десятки тысяч человек пропали без вести за время конфликта. МККК призывает все стороны в конфликте соблюдать свои обязательства по розыску пропавших без вести и надлежащему и уважительному обращению с останками погибших. Кроме того, люди имеют право знать, какая судьба постигла их родственников", - подчеркнул глава МККК.

Маурер заверил, что МККК "готов расширить масштабы гуманитарной деятельности для удовлетворения имеющихся в Сирии колоссальных потребностей".

Кризис в Сирии начался с антиправительственных выступлений 15 марта 2011 года, которые охватили крупные города страны - Дамаск, Деръаа, Латакию, Алеппо, Хомс, Хаму. Постепенно внутриполитический кризис перерос в вооруженный конфликт.