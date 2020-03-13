Движение на российско-польской границе снизилось на 40% из-за коронавируса

Количество пересечений российско-польской границы 12 марта снизилось на 40% после введения санитарных проверок из-за коронавируса, сообщает польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на пресс-секретаря пограничной службы Польши Мирославу Александрович.

"Время ожидания въезда достигало 5 часов в Безледах (самый большой переход)", - говорится в сообщении.

При этом Александрович подчеркнула, что санитарные проверки не влияют на время ожидания на границе.

В свою очередь жители Калининградской области в соцсетях сообщают, что в минувшие дни прохождение российско-польской границы в разных переходах составляло от 5 до 15 часов.

Как сообщалось, в Калининградской области на российско-польской границе образовались очереди из автомобилей после введения 10 марта санитарного контроля из-за коронавируса.

Контроль при помощи тепловизоров и термометров осуществляют польские медики. Кроме того, въезжающие в страну должны заполнять специальные карты, где необходимо указать информацию о дальнейших перемещениях. И если раньше в пунктах пропуска на польской стороне работали несколько полос движения, то в настоящее время - одна. При этом граждане России еще должны проходить процедуру дактилоскопии.