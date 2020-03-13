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СНГ 13.03.2020 16:33

В Минздраве Белоруссии объяснили, почему не хотят закрывать на карантин школы и детсады

Минздрав Белоруссии не видит необходимости закрывать школы и сады на карантин.

"Для этого шага нет никаких оснований. Данные всего мира подтверждают, что дети и подростки не являются группой риска по коронавирусу. Они могут являться переносчиками вируса, но очень редко сами им болеют", - сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан на брифинге в пятницу.

Также она призвала не паниковать по поводу того, что накануне один класс одной из минских гимназии был переведен на домашнее обучение. "Речь идет только об одном классе, в котором учится девочка, отец которой имеет положительный анализ на РНК коронавируса. У самой девочки, к слову, (анализ на РНК) отрицательный. Но мы решили ограничить контакты этого класса и понаблюдать за состоянием детей", - пояснила Карабан.

Аналогично не планируется закрывать на карантин вузы или отдельные их факультеты, добавила представитель Минздрава.

По состоянию на 13 марта в республике зарегистрировано 27 случаев заражение коронавирусом. Трое пациентов признаны выздоровевшими и выписались из больниц.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии инициирована петиция за введение карантина во всех учреждениях образования в связи с распространением коронавируса. Ее текст размещен на сайте "Удобный город", где граждане собирают подписи под обращениями в госорганы и организации.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]