В Минздраве Белоруссии объяснили, почему не хотят закрывать на карантин школы и детсады

Минздрав Белоруссии не видит необходимости закрывать школы и сады на карантин.

"Для этого шага нет никаких оснований. Данные всего мира подтверждают, что дети и подростки не являются группой риска по коронавирусу. Они могут являться переносчиками вируса, но очень редко сами им болеют", - сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан на брифинге в пятницу.

Также она призвала не паниковать по поводу того, что накануне один класс одной из минских гимназии был переведен на домашнее обучение. "Речь идет только об одном классе, в котором учится девочка, отец которой имеет положительный анализ на РНК коронавируса. У самой девочки, к слову, (анализ на РНК) отрицательный. Но мы решили ограничить контакты этого класса и понаблюдать за состоянием детей", - пояснила Карабан.

Аналогично не планируется закрывать на карантин вузы или отдельные их факультеты, добавила представитель Минздрава.

По состоянию на 13 марта в республике зарегистрировано 27 случаев заражение коронавирусом. Трое пациентов признаны выздоровевшими и выписались из больниц.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии инициирована петиция за введение карантина во всех учреждениях образования в связи с распространением коронавируса. Ее текст размещен на сайте "Удобный город", где граждане собирают подписи под обращениями в госорганы и организации.