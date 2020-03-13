Турецкая и российская делегация подписали соглашение по Идлибу, с 15 марта начнут патрулировать трассу M4 - Минобороны Турции

Делегации Турции и РФ на переговорах в Анкаре подписали соглашение об урегулировании ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
"Военные делегации Турции и России подписали текст договоренности по Идлибу. Первым шагом на пути ее реализации станет совместное патрулирование трассы M4 15 марта", - цитирует его слова агентство "Анадолу".
В Минобороны Турции отметили, что совместное патрулирование этого шоссе сыграет положительную роль в поддержании режима прекращения огня в Идлибе.
ВС Армении обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване - Минобороны
Число пассажиров метро и автобусов Нью-Йорка сократилось почти на 10% на фоне коронавируса
ЦБ Азербайджана планирует 16 марта на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 14 дней
Операционные и капитальные расходы Canub Qaz Dehlizi по проекту ЮГК в 2020г составят $402 млн
Кубок мира по лыжным гонкам досрочно завершен из-за отмены последнего этапа
Матчи чемпионата Германии по футболу приостановлены с 17 марта по 2 апреля
Введение налога в отелях Турции могут отложить на ноябрь 2020 года
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог