Турецкая и российская делегация подписали соглашение по Идлибу, с 15 марта начнут патрулировать трассу M4 - Минобороны Турции

Делегации Турции и РФ на переговорах в Анкаре подписали соглашение об урегулировании ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Военные делегации Турции и России подписали текст договоренности по Идлибу. Первым шагом на пути ее реализации станет совместное патрулирование трассы M4 15 марта", - цитирует его слова агентство "Анадолу".

В Минобороны Турции отметили, что совместное патрулирование этого шоссе сыграет положительную роль в поддержании режима прекращения огня в Идлибе.