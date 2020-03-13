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Регион 13.03.2020 16:37

Турецкая и российская делегация подписали соглашение по Идлибу, с 15 марта начнут патрулировать трассу M4 - Минобороны Турции

Делегации Турции и РФ на переговорах в Анкаре подписали соглашение об урегулировании ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Военные делегации Турции и России подписали текст договоренности по Идлибу. Первым шагом на пути ее реализации станет совместное патрулирование трассы M4 15 марта", - цитирует его слова агентство "Анадолу".

В Минобороны Турции отметили, что совместное патрулирование этого шоссе сыграет положительную роль в поддержании режима прекращения огня в Идлибе.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИДЛИБ, ТРАССА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]