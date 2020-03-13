Казахстан ограничил пересечение границы с РФ и Киргизией по внутренним документам

Казахстан из-за коронавирусной инфекции временно ограничил пересечение государственной границы с Россией и Киргизией по внутренним документам, сообщил МИД республики.
"В целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию Республики Казахстан, обеспечения национальной безопасности и здоровья населения граждан, правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Кыргызской Республики (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы", - говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу.
Вместе с тем, отмечается в сообщении, граждане Казахстана, находящиеся на территории РФ, и россияне, находящиеся на территории Казахстана, а также граждане республики, находящиеся на территории Киргизии и граждане Киргизии, находящиеся на территории Казахстана, могут беспрепятственно возвратиться в страну с тем документом, по которому совершался выезд.
"По мере ослабления распространения коронавируса COVID-2019 обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы будет восстановлен", - указывается в сообщении.
МИД Казахстана призвало "с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам по ограничению использования внутренних документов при пересечении казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы, тем более что режим пересечения границ при наличии паспорта гражданина Республики Казахстан, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации и Кыргызской Республики остается свободным".
Как сообщалось, в Казахстане выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией: у двоих казахстанцев, прибывших из Германии, и женщины, вернувшейся из Италии.
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