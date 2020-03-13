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СНГ 13.03.2020 19:11

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ и Киргизией по внутренним документам

Казахстан из-за коронавирусной инфекции временно ограничил пересечение государственной границы с Россией и Киргизией по внутренним документам, сообщил МИД республики.

"В целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию Республики Казахстан, обеспечения национальной безопасности и здоровья населения граждан, правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Кыргызской Республики (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы", - говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, граждане Казахстана, находящиеся на территории РФ, и россияне, находящиеся на территории Казахстана, а также граждане республики, находящиеся на территории Киргизии и граждане Киргизии, находящиеся на территории Казахстана, могут беспрепятственно возвратиться в страну с тем документом, по которому совершался выезд.

"По мере ослабления распространения коронавируса COVID-2019 обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы будет восстановлен", - указывается в сообщении.

МИД Казахстана призвало "с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам по ограничению использования внутренних документов при пересечении казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы, тем более что режим пересечения границ при наличии паспорта гражданина Республики Казахстан, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации и Кыргызской Республики остается свободным".

Как сообщалось, в Казахстане выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией: у двоих казахстанцев, прибывших из Германии, и женщины, вернувшейся из Италии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]