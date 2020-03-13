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Спорт 13.03.2020 16:38

Кубок мира по лыжным гонкам досрочно завершен из-за отмены последнего этапа

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке проведен не будет из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"В связи с продолжающейся вспышкой и распространением нового коронавируса и недавно объявленными ограничениями на поездки, предстоящие соревнования в рамках Кубка мира по лыжным гонкам 14-15 марта 2020 года в Квебеке (Канада) отменены", - говорится в сообщении.

"Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников и широкой общественности являются приоритетом всех заинтересованных сторон", - отмечается в сообщении.

Этап в Канаде должен был закрыть программу Кубка мира в сезоне-2019/20. Таким образом, Кубок мира завершен досрочно.

В общем зачете Кубка мира среди мужчин первое место ранее обеспечил себе россиянин Александр Большунов, в женском зачете победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

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Тэги: МИР, ЛЫЖИ, ЭТАП, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]