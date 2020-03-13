Туристов предупредили о возможном карантине при въезде в Таиланд

Туристы из стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом, могут быть подвергнуты карантину при въезде в Таиланд, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ).
"В стране проводится масштабная профилактическая кампания по предотвращению распространения коронавируса. Введены усиленные меры контроля в аэропортах, морских и наземных портах с целью защиты здоровья туристов и местных жителей. Туристы, направляющиеся из стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом, могут быть подвергнуты карантину", - сообщили в офисе.
О новых правилах безопасности объявили авиакомпании страны. Так, пассажирам Thai Airways, путешествующим из Южной Кореи, Китая, включая Гонконг и Макао, и Италии нужно до выдачи посадочного талона предоставить сертификат здоровья, подтверждающий "отсутствие риска COVID-19".
На данный момент в Таиланде зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусом, при этом 35 человек выздоровели и вернулись домой.
"Соблюдая основы безопасности и меры предосторожности для снижения риска коронавирусной инфекции, туристы без опасений могут планировать поездку в Таиланд", - отметили в ТАТ.
Посольство РФ в Бангкоке сообщило в пятницу о неправомерных отказах российским гражданам в регистрации на авиарейсы, следующие в Таиланд из-за новых визовых правил. В дипмиссии подчеркнули, что "российские граждане имеют право въезжать на территорию Таиланда на срок до 30 дней без визы".
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