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Дальнее зарубежье 13.03.2020 20:28

Кабмин ФРГ анонсировал меры поддержки бизнеса в связи с коронавирусом

Кабмин ФРГ в пятницу объявил о мерах поддержки бизнеса на фоне ситуации с распространением коронавируса.

На совместной пресс-конференции министр финансов ФРГ Олаф Шольц и министр экономики Германии Петер Альтмайер заявили, что основная цель принимаемых мер - поддержать компании в преодолении последствий распространения вируса.

"У нас достаточно финансовых сил, чтобы бороться с этим кризисом", - сказал Шольц.

По его словам, у государства "достаточно денег".

"Мы используем все необходимые меры, чтобы поддержать сотрудников и компании", - указал он.

Предложения включают масштабные налоговые послабления и дотации для поддержания уровня зарплат.

Как в свою очередь заявил министр экономики Альтмайер, "ни одна компания не должна оказаться банкротом из-за коронавируса".

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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]