Кабмин ФРГ анонсировал меры поддержки бизнеса в связи с коронавирусом

Кабмин ФРГ в пятницу объявил о мерах поддержки бизнеса на фоне ситуации с распространением коронавируса.
На совместной пресс-конференции министр финансов ФРГ Олаф Шольц и министр экономики Германии Петер Альтмайер заявили, что основная цель принимаемых мер - поддержать компании в преодолении последствий распространения вируса.
"У нас достаточно финансовых сил, чтобы бороться с этим кризисом", - сказал Шольц.
По его словам, у государства "достаточно денег".
"Мы используем все необходимые меры, чтобы поддержать сотрудников и компании", - указал он.
Предложения включают масштабные налоговые послабления и дотации для поддержания уровня зарплат.
Как в свою очередь заявил министр экономики Альтмайер, "ни одна компания не должна оказаться банкротом из-за коронавируса".
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