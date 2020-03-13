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СНГ 13.03.2020 21:18

Все находящиеся за границей граждане Украины смогут вернуться на родину, но часть из них обяжут пройти обсервацию - секретарь СНБО

Граждане Украины, пребывающие в настоящее время за рубежом, будут иметь возможность вернуться на родину, однако те из них, кто находится в пораженных эпидемией нового коронавируса странах, будут проходить процедуры обсервации, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Все граждане Украины, которые сегодня находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Но те страны, в которых сегодня бушует коронавирус, они (украинцы - ИФ-У) будут проходить определенные процедуры обсервации", - сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]