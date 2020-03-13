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СНГ 13.03.2020 22:01

Минздрав Белоруссии рекомендует перенести массовые мероприятия в стране на более поздний срок

Министерство здравоохранения Белоруссии в целях нераспространения коронавируса рекомендует организаторам массовых мероприятий без международного участия самостоятельно оценить риски и принять решение о целесообразности их переноса на более поздний срок.

"Мы рекомендуем организаторам перенести мероприятия на более поздний срок. Но не запрещаем. Организаторы сами решают вопрос об их проведении. Но они должны понимать, что есть риск распространения вируса", - сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан журналистам в пятницу.

Накануне в Белоруссии было принято решение об ограничении проведения всех массовых мероприятий с международным участием до 6 апреля. Мероприятий без участия иностранцев запрет не коснулся.

В то же время, с 12 марта в республике проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

По состоянию на 13 марта, в Белоруссии зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. Четверо пациентов признаны выздоровевшими и выписаны из больниц.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]