Новак: российские нефтяники на следующей неделе обсудят перспективы роста нефтедобычи

Российские нефтяники на следующей неделе снова соберутся на совещание у министра энергетики РФ Александру Новаку, чтобы обсудить более подробно планы по нефтедобыче.

Как сообщил министр журналистам, "мы собираем информацию от компаний, им нужно время", для того, чтобы оценить, на сколько и в какие сроки они смогут увеличить нефтедобычу.

"Через неделю встретимся с нефтяниками. Сегодня мы встречаемся регулярно, потому что ситуация достаточно волатильная", - заметил он.