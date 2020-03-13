Новак: российские нефтяники на следующей неделе обсудят перспективы роста нефтедобычи

Российские нефтяники на следующей неделе снова соберутся на совещание у министра энергетики РФ Александру Новаку, чтобы обсудить более подробно планы по нефтедобыче.
Как сообщил министр журналистам, "мы собираем информацию от компаний, им нужно время", для того, чтобы оценить, на сколько и в какие сроки они смогут увеличить нефтедобычу.
"Через неделю встретимся с нефтяниками. Сегодня мы встречаемся регулярно, потому что ситуация достаточно волатильная", - заметил он.
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