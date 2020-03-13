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Здравоохранение 13.03.2020 17:50

Азербайджан выделяет ВОЗ $5 млн на глобальную борьбу с коронавирусом

Правительство Азербайджана и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписали в Женеве донорское соглашение, в рамках которого Баку выделяет $5 млн на глобальную борьбу с коронавирусом.

Средства будут выделены в рамках «Стратегической готовности и ответного плана» (ВОЗ), сообщили представители организации на пресс-конференции в Баку в пятницу.

На пресс-конференции было отмечено, что до сих пор в Азербайджане было зафиксировано 19 случае заражения коронавирусом COVID-19. Из них три человека вылечились, одна – умерла, 15 – проходят лечение.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВОЗ, ДОНОРСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]