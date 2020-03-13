Азербайджан выделяет ВОЗ $5 млн на глобальную борьбу с коронавирусом

Правительство Азербайджана и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписали в Женеве донорское соглашение, в рамках которого Баку выделяет $5 млн на глобальную борьбу с коронавирусом.

Средства будут выделены в рамках «Стратегической готовности и ответного плана» (ВОЗ), сообщили представители организации на пресс-конференции в Баку в пятницу.

На пресс-конференции было отмечено, что до сих пор в Азербайджане было зафиксировано 19 случае заражения коронавирусом COVID-19. Из них три человека вылечились, одна – умерла, 15 – проходят лечение.

Х.Насирзаде