Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован на Украине

Инфицированная коронавирусом 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) в пятницу, 13 марта, умерла, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
"В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла", - сказано в сообщении.
Также о смерти женщины сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская. "К сожалению, первый умерший от COVID19 ...(Житомирская область)", - сообщила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Голубовская в фейсбуке.
Как сообщалось, 12 марта в Украине было зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщила пресс-служба Минздрава Украины в телеграм-канале.
Согласно информации Житомирской госадминистрации, 71-летняя жительница Радомышля вернулась из Польши 1 марта.
"Проинформировали, что женщина сначала гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль", - сказано в сообщении пресс-службы ОГА.
Женщину доставили в инфекционное отделение в Радомышле. "Женщина, которая заболела коронавирусом, пока дышит самостоятельно, находится на кислородной поддержке, состояние средней тяжести", - отметила во время брифинга замглавы Житомирской областной городской администрации (ОГА) Наталья Остапченко.
Также замглавы ОГА сообщила, что утром 13 марта состояние больной женщины ухудшилось, и было определено как тяжелое. Так, насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%, пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, предоставлена кислородная терапия. По состоянию на 11:00 13 марта - женщина уже дышала самостоятельно.
В ОГА проинформировали, что члены семьи 71-летней пенсионерки находятся в самоизоляции дома. За состоянием их здоровья наблюдают медики. На данный момент симптомов заболевания у них нет, проводится лабораторная проверка анализов.
ВС Армении обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване - Минобороны
Новак: российские нефтяники на следующей неделе обсудят перспективы роста нефтедобычи
Цены на нефть могут вырасти до $40-45 за баррель во второй половине года - Новак
Тотальный запрет поездок из-за коронавируса негативно влияют на общество и экономику - глава Еврокомиссии
Азербайджан с 14 марта вводит режим частичной социзоляции в связи с коронавирусом – штаб
Туристов предупредили о возможном карантине при въезде в Таиланд
ПФЛ отложила 2 ближайших тура чемпионата Азербайджана по футболу
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
SOCAR получит $7 млн на работы по газификации в центральной части Азербайджана
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Caspian European Club организовал TRANSPORT B2B FORUM BAKU
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог