Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован на Украине

Инфицированная коронавирусом 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) в пятницу, 13 марта, умерла, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла", - сказано в сообщении.

Также о смерти женщины сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская. "К сожалению, первый умерший от COVID19 ...(Житомирская область)", - сообщила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Голубовская в фейсбуке.

Как сообщалось, 12 марта в Украине было зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщила пресс-служба Минздрава Украины в телеграм-канале.

Согласно информации Житомирской госадминистрации, 71-летняя жительница Радомышля вернулась из Польши 1 марта.

"Проинформировали, что женщина сначала гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль", - сказано в сообщении пресс-службы ОГА.

Женщину доставили в инфекционное отделение в Радомышле. "Женщина, которая заболела коронавирусом, пока дышит самостоятельно, находится на кислородной поддержке, состояние средней тяжести", - отметила во время брифинга замглавы Житомирской областной городской администрации (ОГА) Наталья Остапченко.

Также замглавы ОГА сообщила, что утром 13 марта состояние больной женщины ухудшилось, и было определено как тяжелое. Так, насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%, пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, предоставлена кислородная терапия. По состоянию на 11:00 13 марта - женщина уже дышала самостоятельно.

В ОГА проинформировали, что члены семьи 71-летней пенсионерки находятся в самоизоляции дома. За состоянием их здоровья наблюдают медики. На данный момент симптомов заболевания у них нет, проводится лабораторная проверка анализов.