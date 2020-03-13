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СНГ 13.03.2020 17:54

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован на Украине

Инфицированная коронавирусом 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) в пятницу, 13 марта, умерла, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла", - сказано в сообщении.

Также о смерти женщины сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская. "К сожалению, первый умерший от COVID19 ...(Житомирская область)", - сообщила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Голубовская в фейсбуке.

Как сообщалось, 12 марта в Украине было зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщила пресс-служба Минздрава Украины в телеграм-канале.

Согласно информации Житомирской госадминистрации, 71-летняя жительница Радомышля вернулась из Польши 1 марта.

"Проинформировали, что женщина сначала гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль", - сказано в сообщении пресс-службы ОГА.

Женщину доставили в инфекционное отделение в Радомышле. "Женщина, которая заболела коронавирусом, пока дышит самостоятельно, находится на кислородной поддержке, состояние средней тяжести", - отметила во время брифинга замглавы Житомирской областной городской администрации (ОГА) Наталья Остапченко.

Также замглавы ОГА сообщила, что утром 13 марта состояние больной женщины ухудшилось, и было определено как тяжелое. Так, насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%, пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, предоставлена кислородная терапия. По состоянию на 11:00 13 марта - женщина уже дышала самостоятельно.

В ОГА проинформировали, что члены семьи 71-летней пенсионерки находятся в самоизоляции дома. За состоянием их здоровья наблюдают медики. На данный момент симптомов заболевания у них нет, проводится лабораторная проверка анализов.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]