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Здравоохранение 13.03.2020 18:17

ВОЗ не торопится с прогнозами по срокам спада пандемии коронавируса COVID-19 в мире – представитель организации

Глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэролайн Браун в пятницу по итогам визита в Азербайджан заявила о преждевременности делать прогнозы по срокам спада пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

«Давать прогнозы по поводу спада пандемии по всему миру, в частности, в Азербайджане пока рано, так как продолжаются работы по изучению вируса. Но очень важно достигнуть солидарности со всеми народами и странами в мире в борьбе с коронавирусом», - сказала Браун на пресс-конференции в Баку.

По ее словам, специалисты ВОЗ в течение 5 дней провели осмотр больниц Баку и других регионов Азербайджана, были проведены встречи с представителями различных структур по подготовке Стратегии по борьбе с коронавирусом.

Браун добавила, что Азербайджану предоставлены тесты для выявления коронавируса.

До сих пор в Азербайджане было зафиксировано 19 случае заражения коронавирусом COVID-19. Из них три человека вылечились, одна – умерла, 15 – проходят лечение.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]